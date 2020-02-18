Метшин велел брендировать вагоны казанского метро

Ильсур Метшин поручил главе «Метроэлектротранса» брендировать все вагоны казанского метро. Об этом градоначальник заявил на деловом понедельнике.

«Нужно, чтобы, где бы ни увидели эту вязь, ассоциация была с Казанью», — подчеркнул Метшин.

Помимо этого, он попросил всех докладчиков использовать казанскую айдентику при оформлении презентаций для выступлений.

Напомним, что в прошлом году для продвижения Казани как туристической столицы Татарстана была презентована айдентика города. Фирменный стиль города активно используется при оформлении городских мероприятий, стендов и выставок.

Читайте также: В 2019 году столица Татарстана приняла 3,5 млн туристов.