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Павел Гусев критично оценил современную систему российского журналистского образования

При Казанском федеральном университете могут начать работать творческие мастерские для журналистов. Вести их факультативно будут ведущие журналисты Казани.

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на пресс-конгрессе ОНФ «Правда и справедливость», который прошел 18 февраля в КФУ, критично оценил современную систему российского журналистского образования. В помощь журфакам Павел Гусев предложил создать при вузах творческие мастерские для студентов журфака, которые будут вести профессиональные журналисты.

«При такой индивидуальной работе предполагается, что мастер-журналист будет не только передавать свои знания ученикам, но и в дальнейшем отслеживать творческую судьбу начинающего корреспондента, помогать ему в профессиональном росте», — заявил Павел Гусев.

Первые творческие мастерские могут появиться при КФУ уже в будущем учебном году, сказал главный редактор «МК».

Предварительные договоренности с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым уже есть, сообщил на пресс подходе журналистам Павел Гусев.

КВ
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