Платную скоростную автотрассу «Москва — Казань» могут назвать «Восток», об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Проводим голосование, лидирует „Восток“», — сказал Петушенко в эфире телеканала «Россия 24». Компания объявила голосование за название автодороги еще в ноябре прошлого года. Татарстанцам предложили выбрать имя из трех вариантов («Восток», «Евразия», «Казань») или предложить свой. Напомним, автотрасса М-12 «Москва — Казань» включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года и будет являться участком международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Трасса протяженностью 794 километра должна сократить время пути между городами. На строительство дороги планируют выделить 730 млрд рублей, 120 из которых приходится на строительство моста через Волгу для обхода Тольятти. Работы планируют начать во втором полугодии 2020 года, а завершить — к 2027 году.