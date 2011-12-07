В Казани непогода помешала приземлиться пассажирскому самолету из Екатеринбурга

Пассажирский самолет Bombardier CRJ200, летевший из Екатеринбурга в Казань, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом порталу E1.RU сообщил пассажир рейса. «Мы долетели до Казани, командир воздушного судна объявил, что мы находимся в зоне ожидания. Кружили над Казанью минут 30, а потом вернулись в Кольцово», — рассказал он. Рейс должен был состояться 17 февраля в 20:45, однако взлет задержали минут на 10, отметил собеседник издания. В Казани самолет не смог приземлиться из-за непогоды — был сильный порывистый ветер, и обледенела взлетно-посадочная полоса. Обратно в Казань самолет вылетел в 5:30 утра 18 февраля, когда погода наладилась. Ранее «КВ» писали, что самолеты в «Бегишево» проверяют на наличие насекомых с коронавирусом.