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В Казани спасатели вывели из горящего подвала двух бомжей

В подвале девятиэтажного дома горели вещи.
В Казани из горящего подвала жилого дома пожарные спасли двух бомжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.По информации ведомства, инцидент произошел ночью 17 февраля. В подвале жилого дома горели вещи, была сильная задымленность. Жильцы дома покинули здание самостоятельно.Уже в ходе разведки пожарные обнаружили в задымленном подвале двух мужчин без определенного места жительства 51 года и 55 лет. Их вывели на улицу. Пострадавших и погибших нет. Площадь горения составила два квадратных метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
КВ
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