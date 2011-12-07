В Казани спасатели вывели из горящего подвала двух бомжей

В Казани из горящего подвала жилого дома пожарные спасли двух бомжей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.По информации ведомства, инцидент произошел ночью 17 февраля. В подвале жилого дома горели вещи, была сильная задымленность. Жильцы дома покинули здание самостоятельно.Уже в ходе разведки пожарные обнаружили в задымленном подвале двух мужчин без определенного места жительства 51 года и 55 лет. Их вывели на улицу. Пострадавших и погибших нет. Площадь горения составила два квадратных метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.