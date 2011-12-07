Где в Казани можно припарковаться без проблем?

На днях в редакцию «КВ» позвонил читатель Николай Иванович с такой проблемой: «Мы приехали в центр Казани, чтобы сводить ребенка на детскую площадку внутри одного из торговых центров. Машину решили поставить на платной парковке при ТЦ. Но настроение было испорчено: парковка оказалась не чищена от снега, работник груб, но больше всего не понравилось, что платить пришлось с первой минуты, как поставили машину. Неужели нельзя для привлечения и удобства клиентов сделать парковки при торговых центрах бесплатными?».

В этот же день вопросом на эту тему озадачил редакцию и казанский пенсионер Николай Вороновский: «Сложно в центре Казани найти место, чтобы припарковать машину. Особенно это касается медицинских учреждений. Почему нельзя обустроить бесплатные парковки при социальных учреждениях?».

С этими вопросами «КВ» обратились в городскую мэрию. Как пояснили в комитете по транспорту исполкома Казани, вот уже 5 лет в столице РТ организованы муниципальные платные парковки. На сегодняшний день их 134 на 4311 машино-мест.

Чтобы не было заторов. Платные парковки созданы для того, чтобы ликвидировать заторы на дорогах, улучшить экологическую обстановку, увеличить пропускную способность улиц и скорость движения транспорта. Первые 15 минут парковки являются бесплатными, за это время необходимо сделать платеж. Это время как раз предназначено для того, чтобы произвести посадку-высадку пассажиров, отнести-забрать документы и так далее.

Сеть таких парковок настолько обширна, что автолюбителям не составляет труда ими воспользоваться. Найти ближайшую муниципальную парковку можно через сайт «Казанский паркинг» (parkingkzn.ru/ru). На карте сайта можно выбрать ближайшую парковку, узнать количество свободных мест, внести оплату. Если машину надо поставить на долгий период, действуют многоуровневые парковки.

Как пояснили в исполкоме Казани, что касается уборки снега на парковках, эта сфера находится в ведении дорожных служб, так как большинство парковок расположено на улично-дорожной сети. Снег убирается в зависимости от категории дороги, то есть в первую очередь его вывозят с центральных магистралей.

Кстати, в связи с пандемией, пояснили в мэрии, были введены антикризисные меры. Так, изменилось время, когда можно бесплатно воспользоваться муниципальной парковкой. Теперь машину можно поставить бесплатно не только в воскресенье и праздничные дни, но и в субботу. Также увеличился бесплатный период по часам. Если ранее можно было припарковаться бесплатно в будние дни с 21.00 до 7.00, то теперь с 18.00 до 7.00.

Нет парковке на территории больниц и школ! В соответствии с решением Казанской городской Думы «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань» от 14.12.2016 №8-12 (с внесенными изменениями от 16.06.2020 №20-40) при новом строительстве социальных объектов должно быть обеспечено нормативное количество машино-мест.

В соответствии с санитарными требованиями размещение парковочных мест непосредственно на территории школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов не допускается. Но разрешается открывать стоянки для посетителей на иных земельных участках, предоставленных для этой цели.

Как пояснили в городской автоинспекции, парковать машины на территории школ и медучреждений запрещено и в целях антитеррористической безопасности. Парковаться можно на прилегающих территориях, соседних улицах там, где нет запрещающих знаков, но проще воспользоваться услугами такси или общественного транспорта.

Если ситуация сложная, а бывает, действительно людей с травмами на своих личных машинах привозят очевидцы аварий, надо обратиться в приемный покой и просить разрешения воспользоваться служебной парковкой.

Что касается школ, машины, стоящие у обочины, загораживают обзор остальным водителям. Школьник может в любой момент выскочить из-за припаркованной машины и попасть под колеса. Также парковка у обочины будет мешать проезду машин экстренных служб - скорой помощи, пожарных.

Виктория ОСИНИНА