Житель Мамадыша выиграл в лотерею гоночный авто, сообщает газета «Нократ».

Булат Гайнуллин с 2013 года является фанатом гонок в стиле «Дрифт». Он подписан на своих кумиров в соцсетях, откуда и узнал о розыгрыше.

Татарстанец выполнил условия розыгрыша и начал смотреть трансляцию на Youtube-канале. В какой-то момент на экране появились слова, из которых нужно было собрать фразу. В это время ведущий из барабана вытягивал номера телефонов зарегистрировавшихся участников. В прямом эфире организаторы позвонили Булату и попросили назвать предложение целиком, что участник лотереи и сделал.

Лотерею организовали два российских гонщика Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев.

«Я был в шоке от того, что Георгий Чивчян, мой кумир, позвонил мне во время прямой трансляции», — поделился победитель.

Организаторы допустили оплошность и показали номер Булата на экране трансляции. Победителю лотереи сразу же стали звонить неизвестные с поздравлениями и предложениями выкупить авто. Организаторам удалось связаться с жителем Мамадыша только на следующий день и договорить об отправке автомобиля.

Житель Татарстана еще не решил, как поступит с выигрышем.