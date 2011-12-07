Тимур Нагуманов: Самозанятые понимают, что «серая» деятельность – это полная незащищенность

Самозанятые граждане хотят выйти в легальное поле, потому что понимают – «серая» деятельность означает полную их незащищенность. Об этом заявил сегодня на 46-м заседании Госсовета Татарстана V созыва уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.«Увидели высокий интерес самозанятых к переходу в официальное “белое” поле. Видим, что они хотят выйти в легальное поле, потому что понимают, что “серая” деятельность – это их полная незащищенность. Это большой риск возможных проблем с проверяющими органами и отсутствие социальных гарантий, государственной поддержки», – сказал докладчик.По его словам, в прошлом году в результате анкетирования и интервью с представителями этой категории граждан удалось выяснить, «чего боятся самозанятые Татарстана и чего не хватает для выхода в легальное поле».В частности, исследование показало, что самозанятых беспокоят возможные высокие штрафы, чрезмерная активность контрольно-надзорных органов и проверки, повышение налоговой ставки, бюрократия и возможные сложности с отчетностью.«Большинство говорит о том, что они много раз анализировали вариант выхода из нелегального поля. Сегодня находиться в нелегальном поле для них – большая проблема. Они не могут предъявить доходы в банк для получения ссуды, не могут выписать чек покупателю, не могут “спать спокойно”, не опасаясь каких-либо санкций за незаконную деятельность», – констатировал Нагуманов.Он подчеркнул, что новый режим самозанятости востребован у его потенциальных пользователей. «Если до 2019 года в Татарстане насчитывалось лишь несколько сотен легальных самозанятых, то с начала 2019 года, когда начали действовать новые правила, количество официальных самозанятых превысило 4,5 тыс. человек», – заметил докладчик.«В 2019 году мы продолжаем работу по содействию самозанятым предпринимателям в процессе легализации. Это встречи с самозанятыми из разных сфер. Это образовательные мероприятия, которые мы проводим совместно с надзорными органами, нацеленные на разъяснение норм и требований для самозанятых», – продолжил он.Он призвал контрольно-надзорные органы включиться в работу с самозанятыми, вести разъяснительную и образовательную деятельность. «Вопросы, которые озвучивают самозанятые, удается решать совместно с органами власти. Системные проблемы самозанятых были вынесены на расширенное заседание с участием Президента РТ в марте этого года», – отметил Нагуманов.«Мы рассматриваем самозанятость и как стартовую площадку для молодых предпринимателей, которые, регистрируясь в качестве самозанятых, могут легально работать, выстраивать коммерческие связи. И надеемся, что в дальнейшем они перейдут в другой статус – уже полноценных предпринимателей», – резюмировал он.Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что речь идет о том, «чтобы вывести из тени, легализовать небольшие доходы, которые есть у населения». «И учет произвести: кто, чем занимается, насколько это полезно. Абсолютно никакого администрирования, все добровольно», – заключил он.