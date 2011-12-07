Весенние каникулы-2019: где отдохнут казанские школьники

Свыше 7 тысяч казанских школьников отдохнут в 152 лагерях, организованных на базе среднеобразовательных учреждений города. Стоимость путевки составляет 1150 рублей. Родители заплатят всего 15% от этой суммы – 172 рубля, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.