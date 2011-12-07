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Весенние каникулы-2019: где отдохнут казанские школьники

С 25 марта в школах начнутся весенние каникулы. До 31 марта дети смогут полноценно отдохнуть в 152 пришкольных лагерях.
Свыше 7 тысяч казанских школьников отдохнут в 152 лагерях, организованных на базе среднеобразовательных учреждений города. Стоимость путевки составляет 1150 рублей. Родители заплатят всего 15% от этой суммы – 172 рубля, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
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