Во вторник в домах трех районов города не будет электричества

Во вторник, 19 марта, в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов не будет электричества, пишет kzn.ru. Отключение света произойдет в 9:00 и продлится до 17:00. Временные неудобства связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также необходимостью технического обслуживания оборудования распределительных сетей. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.