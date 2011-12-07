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Во вторник в домах трех районов города не будет электричества

Отключение начнется в 9 утра.
Во вторник, 19 марта, в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов не будет электричества, пишет kzn.ru. Отключение света произойдет в 9:00 и продлится до 17:00. Временные неудобства связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также необходимостью технического обслуживания оборудования распределительных сетей. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
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