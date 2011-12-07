Путешествие в историю «КамАЗа»

Первый автомобиль «КамАЗ» сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года - это был бортовой КамАЗ-5320. Он долгое время работал в Башкортостане, а позже был выкуплен музеем завода, восстановлен и оставлен в качестве музейного экспоната.

Музею КамАЗа, расположенному на территории завода двигателей, более тридцати лет. За это время его адрес менялся, а коллекция расширялась. Вдоль стен - стеллажи с многочисленными полками, на которых хранится история автомобиля. Здесь можно увидеть газетные вырезки 70-90-ых годов, в которых говорится о первых заслугах и успехах завода. Рядом видим форму рабочего, участвовавшего в сборке первого КамАЗа. Еще музей хранит личные вещи первого директора – Льва Борисовича Васильева.

Детям, конечно, будет интересно не только посмотреть, но проверить в действии уменьшенные модели всех видов «КамАЗа». Их в коллекции музея 50 штук. Здесь же - награды с известного международного ралли-рейда «Дакар». Их можно не только увидеть, но и прикоснуться к ним. А рядом погружение в советские времена - телевизоры и компьютеры, которые использовались тогда при разработках новых моделей «КамАЗа». На этих экранах когда-то воплощались новые идеи, благодаря которым КамАЗ прославился на весь мир.

Необычный экспонат с необычной судьбой – стеклянная ваза. В 70-80-х годах ею награждали самых активных рабочих, каждый раз передавая лучшим. Долгое время ваза находилась в музее. Но при очередном переезде она разбилась. Экспонат восстановили, а потом снова уронили. Состояние осколков было настолько плохим, что остатки вазы хотели утилизировать, рассказывал экскурсовод. Но потом специально для восстановленной вазы был создан стеклянный бокс, и она продолжает радовать посетителей.

Деятельность музея постоянно расширяется. Здесь проводятся не только экскурсии, но и увлекательные квесты для школьников. Мы убедились, что Музей истории КамАЗа – это увлекательное путешествие в историю отечественного автомобиля.

ТОЛЬКО ФАКТЫ. 17 апреля 1979 года на заводе состоялась первая плавка из 440 т металлолома, собранного школьниками Набережных Челнов. 12-13 апреля 1980 года - Всесоюзный конкурс молодых водителей за право работать на 150-тысячном КАМАЗе, сошедшем с главного конвейера. В августе 1988 года «КАМАЗ» впервые принял участие в Международной выставке-ярмарке в Пекине. В январе 1996 года состоялась первая победа команды «КАМАЗ-мастер» в самом престижном международном ралли-рейде «Париж - Дакар». В марте 1997 года ОАО «КАМАЗ» вышло в мировое информационное пространство через Интернет.