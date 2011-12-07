Путин призвал отметить окончание поста и праздник Ураза-Байрам дома

Владимир Путин призвал мусульман отметить окончание поста и праздник Ураза-Байрам дома. Об этом президент страны попросил на совещании с руководством и представителями духовенства Дагестана.

Глава государства отметил, что в силу нынешней обстановки в стране и в ввиду риска распространения коронавирусной инфекции всем мусульманам пока лучше отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе. В этом году лучше священный месяц Рамадан и праздник Ураза-Байрам отметить дома.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Татарстан может выйти на плато по коронавирусу в ближайшее время. Владимир Жаворонков сообщил о фиксации в республики стабильного количества заразившихся коронавирусом людей.