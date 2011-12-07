Нуждающимся татарстанцам окажут паллиативную помощь

1 июля нынешнего года в Чистополе начнет свою работу кабинет паллиативной службы благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой. Запуск аналогичного проекта в Азнакаево запланировано на 1 августа. На сегодняшний день уже состоялись переговоры правления Фонда с первыми лицами муниципалитетов и главными врачами Центральных районных больниц (учреждения будут работать на базе ЦРБ).

В данный момент происходит экипирование службы необходимой мебелью, гигиеническими средствами, техникой и спецтранспортом. Вскоре на стажировку в хоспис Казани будут направлены медработники из районов. После окончания обучения, эскулапы смогут выписывать рецепты на обезболивающие препараты, обследовать пациентов и рассказывать их близким о принципах паллиативной помощи.

В настоящее время паллиативный уход необходим около 20 тысячам татарстанцев. При этом большинство из них являются жителями сельских поселений. Создатель Фонда им. Анжелы Вавиловой, лидер республиканской программы «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», представитель Штаба соцподдержки Владимир Вавилов полагает, что в будущем его организация сумеет развить целую сеть подобных кабинетов и будет оказывать выездные услуги в каждом уголке РТ.

— Паллиативные пациенты должны ощущать, что они не одиноки, что кроме родных, о них заботиться кто-то еще. Нельзя допустить, чтобы они пребывали наедине со своей болью, — подытожил Вавилов.

Формирование паллиативной службы в Татарстане происходит, как правило, на основе грантов.Организация завоевала победу сразу в 2-х конкурсах. 1 -это «Новое измерение» от благотворительного фонда Вл. Потанина, призванного предотвратить долговременные негативные последствия эпидемии Covid-19. А также 5 конкурса грантов для НКО от ПАО «Татнефть».