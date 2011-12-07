Для соревнований Ironstar Kazan из Нижнего Новгорода в Казань доставили тонну льда

Тонну льда из Нижнего Новгорода доставили в столицу РТ для предстоящих международных соревнований Ironstar Kazan. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал генеральный директор и партнер компании IRONSTAR Андрей Кавун.

«Мы за неделю собрали в Казани 500 килограммов льда, но этого недостаточно — из Нижнего Новгорода удалось привести еще тонну. На беговом этапе очень жарко, и в контейнерах вода должна находится в охлаждённом состоянии. Есть специальные губки с холодной водой — они [участники соревнований] обливаются ей, поэтому всё, что касается воды, должно быть в качественном состоянии. Кроме того, для спортсменов предусмотрены прохладительные напитки, которые также должны быть охлаждены. Для этого и нужен лёд», — сообщил Кавун.

Центром мероприятий станет Кремлёвская набережная, где будет установлена финишная арка. Там же будет дан старт плавательного этапа и старт триатлонных дистанций.

По словам организаторов международных соревнований, жители и гости столицы могут наблюдать за спортсменами с 7 утра.

«До обеда будут разные дисциплины — и плавание на открытой воде, и старт олимпийской дистанции 113 километров. Это 2 километра — плавание, 90 километров — велогонка и 21 [километр] — это бег», — сказал Андрей Кавун.