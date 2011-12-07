Фестиваль барной культуры Barproof Street перенесли на Казанскую ярмарку

Фестиваль барной культуры, который пройдёт с 1 по 3 июля в столице Татарстана, перенесли на одну из крупнейших выставочных площадок — Казанскую ярмарку. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали организаторы фестиваля.

«Премия проводится уже не первый раз, и мы давно думали, что нужно расширять аудиторию и становиться открытыми не только для профессионального сообщества, но и для всех любителей качественных напитков. Поэтому в этом году мы впервые откроем для гостей фестиваля целую улицу баров!» — рассказал один из организаторов Barproof Congress — 2021 Вячеслав Ланкин, Bartender Brothers.

В дни фестиваля гостей Barproof Street ждёт также насыщенная музыкальная программа. Помимо профессиональных музыкантов и диджеев, на сцене выступят диджеи-бартендеры (в том числе Ваня Гринько), которые виртуозно миксуют не только напитки, но и музыку. Гости смогут услышать «Марсу Нужны Любовники», Dezery и многих других, а хедлайнерами фестиваля станут легендарный рок-музыкант Найк Борзов и популярная группа Tesla Boy.

Подробную программу читайте на сайте «Казанских ведомостей».