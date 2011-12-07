«Она придирается ко мне»: из казанского «кулька» выгоняют студентку за дреды и тату

«Они не допускают меня к экзаменам из-за внешнего вида»

Студентка-заочница первого курса магистратуры факультета социально-культурной деятельности КазГИКа Анна (имя девушки заменено по ее просьбе) поступила в этот университет после бакалавриата лингвистики КФУ. Девушка решила сменить вуз и направление подготовки, поскольку захотела «прикоснуться к культуре». Но сейчас близкое знакомство с прекрасным может завершиться.

Анна рассказала «Казанским ведомостям», что она может оказаться на грани отчисления. Дело в том, что ректор вуза Роза Ахмадиева не допустила ее к сдаче экзаменов, несмотря на хорошие оценки. Ахмадиева в устной форме запретила преподавателям учебного заведения принимать девушку на экзаменах.

Причиной для бойкота послужил ее внешний вид: синие дреды, татуировки и кожаные, свободного кроя шорты. Об этом девушка узнала прямо перед экзаменом по предмету, по которому ей обещали поставить «автомат» за отличную учебу в течение семестра.

«Ко мне подошел декан факультета и говорит, что меня нельзя допускать до сессии из-за моего внешнего вида по приказу ректора. Преподаватель сказал, что у него ко мне нет никаких претензий, потому что я посещала все пары и мне хотят поставить „автомат“, но ему сказали „нет“. У меня сегодня должны были быть экзамен и зачет, но к ним меня не допустили за то, что у меня есть татуировки и синие дреды», — поделилась Анна.

Услышанное стало шоком для девушки, у которой никогда не было проблем с учебой. Прошлый вуз она закончила на хорошие оценки и ни разу не оставалась на дополнительные сессии, положительно о ней отзывались и преподаватели. Сейчас ее могут отчислить, даже не дав возможности сдать предмет.

При этом, по словам студентки, ее внешний вид всегда был ярким и притягивающим внимание. Татуировки девушка набила еще в старших классах школы, а волосы покрасила относительно недавно. Образ студентки уже не раз видели и преподаватели, и сама ректор. Однако претензии со стороны последней студентка услышала впервые, ранее жалоб на ее внешний вид от вуза не поступало.

Помимо волос и «рисунков» на теле, недовольство Ахмадиевой вызвала и одежда студентки, в частности. кожаные, свободного кроя шорты. Однако в подобных ходит большинство учащихся института и успешно сдают экзамены, отметила девушка. «В КазГИКе никто не носит какую-то специальную форму одежды, когда я туда поступала, мне изначально говорили, что у них приветствуются люди с неординарной внешностью», — рассказывает Анна.

Действительно, сейчас в вузе нет установленной, единой формы, студенты вправе одеваться свободно. В документах института говорится только о том, что внешний вид учащегося в зависимости от времени года и формата проведения мероприятия должен «способствовать соблюдению норм поведения и соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность и аккуратность». О запрете того или иного вида одежды ни в уставе, ни в других документах учебного заведения ничего не говорится.

«Я оплатила эти пары, я имею право на них присутствовать»

Девушка считает, что истинная причина недопуска к экзаменам кроется не в ее внешнем виде, а в личной обиде Ахмадиевой на магистрантку. Недавно между предавательницей и студенткой произошел конфликт, вызванный ее опозданием на пару. Задержавшись из-за проблем с транспортом, девушка пришла на пару ректора на полчаса позже, заранее предупредив об этом преподавателя. Но Ахмадиева, которая, как утверждает Анна, сама не раз опаздывала на свои же занятия, отказалась впускать студентку.

«В уставе учебного заведения ничего не написано про опоздание, к тому же я обучаюсь на контрактной основе, а не на бюджетной. За учёбу я плачу почти 60 тыс. рублей в год. Я оплатила эти пары, и я имею право на них присутствовать», — уверена Анна.

Внешний вид в тот момент никакого недовольства ректора Розы Ахмадиевой не вызвал, отметила девушка. Не попав на занятие, Анна написала жалобу о неправомерном поведении преподавателя на имя ректора. Получилось, что жалобу студентки на Ахмадиеву должна была рассмотреть сама Ахмадиева. Именно это и стало поворотной точкой в ее учебе в КазГИКе, считает девушка.

На следующий день в деканате ей рассказали, что передали её жалобу Ахмадиевой и направили в приемную ректора, где ей тоже не удалось ничего узнать. Не дав ответа, студентку отправили в канцелярию, где сообщили, что никакую жалобу никто не получал. « Я так подозреваю, что мою жалобу вообще не рассматривали, а может быть, и вообще уничтожили», — поделилась девушка в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей».

При этом в отличие от требований к внешнему виду, в документах вуза прописано, что институт обязан своевременно рассматривать письменные замечания обучающихся и сообщать им о принятых мерах.

На этом «разборки» не закончились. После этого инцидента Анне пришлось написать еще одну жалобу, но только в этот раз на занятие опоздала сама Ахмадиева. В результате чего от пары осталось только 30 минут, рассказывает девушка. Подобные ситуации в их университете — не редкость, но руководство вуза частые опоздания Ахмадиевой объясняет высокой занятостью из-за ректорской деятельности, подчеркнула Анна.

«Я предлагала найти нам другого преподавателя, раз этот не успевает и не справляется со своими обязанностями. Мы все-таки обучаемся на заочном отделении, и у меня много вопросов по этой дисциплине, а мы просто сидим. Я считаю эту претензию вполне оправданной, потому что я плачу за своё образование и в договоре прописано, что вуз обязан нам предоставлять эти услуги», — отметила собеседница.

Но вместо извинений со стороны руководства учебного заведения Анна столкнулась со встречными претензиями. Так, на следующей паре ректор потребовала от девушки покинуть аудиторию из-за того, что она опоздала на пять минут. Студентка ответила отказом, после чего Ахмадиева сказала, что не продолжит занятие, пока Анна не уйдёт с лекции.

В итоге, по словам девушки, ей ничего не оставалось, как вновь пропустить пару. После инцидента она снова написала жалобу, дополнив её фразой тем, что «преподаватель некомпетентен, поскольку хотел выгнать студентку с занятия просто так». «Я же плачу за учебу, а меня даже не пускают на пары из-за опоздания на пять минут», — возмущалась девушка.

Но, несмотря на оплаченные занятия, у Ахмадиевой было право не допускать девушку к занятиям. В документах института, которые изучило наше издание, прописано, что опоздавший студент может быть допущен на пару только с разрешения преподавателя, при этом неважно, обучается ли он за деньги или бесплатно.

После этого Анна отправилась на экзамен, на котором вместо обещанного «автомата» получила недопуск. О том, что у ректора есть личные обиды на девушку, Анне рассказала проректор. Но девушка такого не понимает, по её словам, у неё нет никаких личных претензий к Ахмадиевой. «Я её не знаю как человека. У меня есть претензии к её преподавательской деятельности», — поделилась студентка.

Сейчас девушка планирует отчислиться из вуза и вновь поступить в КФУ, продолжив обучение на лингвистике. В то, что решить ситуацию с ректором в КазГИКе получится, Анна не верит. По её словам, даже если её допустят к экзаменам, ей все равно придется сдавать предмет Ахмадиевой, на котором она её, вероятно, «завалит».

«Ни в какие органы я не обращалась, в вузе про мою жалобу знают все. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Я буду требовать обратно деньги. К моей учебе нельзя придраться, у меня нет долгов и хорошее поведение. Мне говорят, что меня, возможно, отчислят за внешний вид», — заключила Анна.

Роза Ахмадиева: «Я не отдавала приказа не допускать ее до экзаменов»

Мы связали с ректором КазГИКа Розой Ахмадиевой, она подтвердила факт опоздания Анны на лекцию, но, по словам ректора, опоздала студентка не на 30 минут, а на час.

«Я провела первую пару с ее группой, которая прошла хорошо, потом была вторая лекция, на которую девушка опоздала на час. Когда человек опаздывает на час, то вы сами понимаете, что по внутреннему распорядку мы не допускаем студентов на занятия потому, что это все видят студенты. Я ей сказала, что не могу допустить студента с опозданием на час, потому что должно быть уважение к одногруппникам и преподавателю. После этого на третью лекцию она пришла, все было спокойно, но потом она начала на меня нападать», — поделилась Ахмадиева.

Анна сказала, ректору, что написала на нее жалобу, которая до Ахмадиевой не дошла, на что руководитель рекомендовала написать жалобу ещё раз и передать ей лично в руки.

«Дальше она начала грубо разговаривать, я старалась отвечать ей спокойно, и я сказала, что должны быть манеры — „Если вы себя будете так вести, я просто попрошу вас выйти“. После этого я продолжила лекцию, я попросила ее ещё раз написать жалобу и передать мне её лично в руки. Ее жалобу взяла проректор и передала мне. Жалобу её мы зарегистрировали. На ещё одну лекцию она пришла с опозданием на 40 минут, но по правилам её пускать нельзя», — поделилась Ахмадиева.

Собеседник нашего издания отметила, что сказала студентке писать объяснительную и приходить на лекцию. По словам ректора, тогда Анна поднялась к декану — как была в тот день коротких шортах и в короткой кожаной жилетке.

«Она была одета вульгарно. В учебное заведение так ходить нельзя. Декан сказала ей пойти переодеться, и только потом можно было прийти на лекцию и к ректору. Должна быть этика студентов и преподавателей», — добавила ректор.

Роза Ахмадиева добавила, что никаких приказов о ее недопуске она не отдавала.

«В первую очередь, я как педагог воспитываю личности, я не могу залезть в ее внутренний мир, для этого есть родители. Я не могу сказать, чтобы человек менял свой внешний вид. Не скрываю, что декан сделал ей замечание за внешний вид. Но ни в одном вузе так не ходят», — отметила преподавательница.

Она также призналась, что ничего не знает по поводу успеваемости студентки, так как её группа учится на первом курсе.

«С моей стороны опозданий не было, ректор не имеет права опаздывать на свои занятия. У нас с ней конфликта нет, она будет сдавать все экзамены. Мы даже не в курсе, что она собирается отчисляться. Для студентов мои двери всегда открыты. Я буду рассматривать ее жалобу», — заключила Роза Ахмадиева.

Первый ли это конфликт из-за внешнего вида в России?

В Екатеринбурге произошел похожий случай — студенту на защите диплома снизили оценку из-за зелёных волос.

RT сообщили об этом в областном Департаменте информационной политики, добавив, что министр образования региона в курсе ситуации.

«Проводится проверка, так как по видео сложно говорить о ситуации в целом», — заявили в ведомстве.

В самом Уральском политехническом колледже RT рассказали, что в уставе действительно прописаны требования к внешнему виду студентов. Но назвать номер документа или предоставить его редакции не смогли, сославшись на отсутствие руководства на месте.

«О том, что меня могли даже не допустить к защите диплома из-за внешнего вида, я узнал уже после. Заранее меня никто не предупреждал и требований к внешнему виду никто не оговаривал. Я подал на обжалование оценки, и сейчас вот проходит комиссия. В течение нескольких часов узнаю, что они решат», — сказал Роман Щербаков, студент Уральского политехнического колледжа.

Он добавил, что яркие волосы носит давно и уже защищал в таком виде курсовую: «Тогда она [преподаватель] просто посмеялась над моими зелёными волосами. Сказала: „Как зелёнкой покрасился“. Поэтому, в чём сейчас претензия, мне непонятно».