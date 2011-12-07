Студенту из Екатеринбурга, которому занизили оценку дипломной работы из-за зелёных волос, поставили «отлично»

Студенту Уральского политехнического колледжа, которому была занижена дипломная отметка из-за волос и пирсинга, исправили оценку на «отлично», сообщила «Медуза».

Сообщается, что после того, как студент выложил видео в «Тикток» набрало более 100 тыс. просмотров, а новость облетела СМИ, за студента вступились местные власти. Оценку студенту вернули на «отлично», а в отношении преподавателей власти проведут служебное расследование.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что студентку казанского вуза не допускают к экзаменам из-за дредов и татуировок.