Жители Башкортостана смогут приобретать товары и посещать заведения только со справкой о вакцинации

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В Башкортостане вводят ограничительные меры для людей без сертификата о вакцинации или без ПЦР-теста.
Сообщается, что жители республики смогут приобрести товар или воспользоваться услугой организации только при наличии справки о вакцинации или с ПЦР-тестом.
Также под ограничение попадает посещение музеев, театров, кино, ночных клубов и заведений общепита.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Башкортостане вводятся ограничения на посещение спортивных объектов и культурных учреждений.