Жители Башкортостана смогут приобретать товары и посещать заведения только со справкой о вакцинации

В Башкортостане вводят ограничительные меры для людей без сертификата о вакцинации или без ПЦР-теста.

Сообщается, что жители республики смогут приобрести товар или воспользоваться услугой организации только при наличии справки о вакцинации или с ПЦР-тестом.

Также под ограничение попадает посещение музеев, театров, кино, ночных клубов и заведений общепита.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Башкортостане вводятся ограничения на посещение спортивных объектов и культурных учреждений.