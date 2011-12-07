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Жители Башкортостана смогут приобретать товары и посещать заведения только со справкой о вакцинации

Все ограничительные меры будут введены до конца июня.

В Башкортостане вводят ограничительные меры для людей без сертификата о вакцинации или без ПЦР-теста.

Сообщается, что жители республики смогут приобрести товар или воспользоваться услугой организации только при наличии справки о вакцинации или с ПЦР-тестом.

Также под ограничение попадает посещение музеев, театров, кино, ночных клубов и заведений общепита.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Башкортостане вводятся ограничения на посещение спортивных объектов и культурных учреждений.

КВ
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