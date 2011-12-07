На первой акции «Найди нового друга» в Казани владельцев обрели шесть собак

Шесть четвероногих питомцев обрели дом акции «Найди нового друга», запущенной мэрией Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Прошла она на площадке для выгула в Горкинско-Ометьевском лесу. И по данным мэрии, ее посетили десятки горожан. Представлены были на акции 12 собак «Зооцентра», которые уже прошли необходимую вакцинацию и стерилизацию. Присутствовали на акции специалисты-ветеринары и кинологи, которые рассказали посетителям выставки, как обучать четвероногих и подготовиться к пушистому жильцу в доме.

Одна из новоявленных хозяек Екатерина Калебанова рассказала, что увидела свою будущую питомицу в соцсетях и сразу решила ее забрать.

«Сразу поняла, что она моя — сердце дрогнуло. Как можно в нее не влюбиться! Я вообще очень люблю собак, у меня есть опыт их содержания. Очень рада, что смогла забрать ее к себе. Это девочка, я ее назову Шанти», поделилась она.

Кроме собак, которых сразу забрали домой с выставки, нашли себе владельцев еще два питомца — их заберут из приюта на следующей неделе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в поселки Салмачи и Отары Татарстана прибыли пункты вакцинации и стерилизации собак. Следующими остановками пунктов вакцинации станет поселок Северный — 24 июля; Кадышево — 31 июля; Константиновка — 7 августа.