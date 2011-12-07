Мэрия Казани взялась за собак: что ждет беспризорных и домашних животных

За последние несколько месяцев в Казани произошло как минимум три резонансных случая нападения бездомных собак на детей. 30 марта в сети распространилось видео, как в Московском районе города свора животных напала на ребенка и повалила его на землю. Отбиться ему помог прохожий.

Буквально через месяц, 29 апреля, в казанском поселке Осиново еще одна свора напала на 11-летнего мальчика. Ребенка отбили прохожие. С травмами он попал в больницу.

Еще через месяц, 3 июня инцидент произошел около озера Лебяжье. Родители вместе с 7-летним ребенком приехали в гости в Казань из другого города. Три собаки напали на мальчика около гостевого дома вечером, ребенка госпитализировали.

Руководитель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пёс» Альберт Галиев заявлял «Казанским ведомостям», что для решения вопроса с беспризорными животными необходим комплексный подход, а также создать рабочую группу из числа активистов, чиновников и представителей органов. Кроме того, фонд выиграл тендер на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных в Зеленодольском районе.

Сейчас такие встречи начали проводится. О них рассказал замруководителя Исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин во время прямого эфира в Instagram.

Акции от мэрии

Мэрия Казани провела уже две акции по бесплатной вакцинации и стерилизации животных. На первую в поселке Вознесение пришли всего три человека. Как отметил Гиниятуллин, население и чиновники «приглядывались» к тому, как проводить такую акцию. А вот на вторую в поселке Отары пришли уже 55 человек. За один день провести операцию всем животным не удалось.

Сейчас власти анонсировали еще одну акцию «Найди друга» которая пройдет 18 июля с 11.00 до 14.00 в Горкинско-Ометьевском лесу. Туда приведут 12 собак из приюта, любую из них можно будет забрать себе. Но главная цель акции не раздача животных, говорит Гиниятуллин, а «знакомство» населения с животными, чтобы люди перестали бояться собак.

Закон о животных

Сейчас в России действует закон, по которому муниципальные власти должны объявить тендер на отлов животных. Организация, которая его выиграет, должна отлавливать животных, организовать их стерилизацию, вакцинацию, оказание медпомощи и если особь ведет себя адекватно — вернуть в место обитания. Агрессивных же по закону нужно держать в приюте пожизненно.

«Он [закон] по сути своей достаточно гуманный, но есть ряд моментов, которые до конца этим законом не проработаны. Мы считаем, что необходимо введение конкретной ответственности владельцев собак за то, что эта собака находится у человека в собственности, он должен понимать, что это живое существо», — сказал Гиниятуллин.

Ответственность должна быть и за тот факт, что собака оказалась на улице и начала бесконтрольно плодится. Власти внесли предложения в Казгордуму, далее законопроект пойдет в парламент страны — Госдума РФ сейчас готовит соответствующие поправки.

Для содержания же агрессивных особей в приюте в поселке Мирный работает приют фирмы, выигравшей городской тендер. Там могут содержаться до 1,5 тысяч собак, а после модернизации и до 2 тысяч. Гиниятуллин отмечает, что там есть теплые боксы, а в скором времени планируется обеспечить свободный доступ для населения. В прошлом году из приюта забрали 900 собак, в этом 150.

В Москве, к примеру, тратят в год порядка 3,5 млрд рублей на то, чтобы только отлавливать собак и держать их в приютах, без выпуска на волю. Но такая сумма слишком весома для бюджета Казани, который на 2021 год по расходам составляет 29 млрд рублей.

Психология животного

Гиниятуллин рассказал, что он тоже держит собаку, которую подобрал на улице. Чиновник признался, что на собак у него всегда была аллергия, а в детстве он даже пострадал от укуса собаки. Однако сейчас, по признанию Гиниятуллина, он счастлив видеть своего счастливого питомца.

Он призвал к гуманному отношению к собакам и привел в пример европейские государства, где удалось решить вопрос с беспризорной живностью. Однако, отметил чиновник, там каждый владелец понимает, что его ждет, если он не будет следить за питомцем.

«Убери за другом»

Сейчас городские власти задумались о том, чтобы инициировать проект «Убери за другом» во дворах города. Однако встает вопрос, как это сделать эффективно и на пользу.

«Мы начали во дворах ставить стойки с одноразовыми пакетами для того, чтобы собаководы могли взять пакет и за своей собакой убрать. Если судить по количеству израсходованных пакетов, то у нас собак в городе сотни тысяч. Потому что не успеваем пополнять запасы этих пакетов. Обычный одноразовый полиэтиленовый пакет почему-то оказался сильно востребован нашими горожанами и люди охотно их берут для каких-то других целей», — сказал замруководителя исполкома

Гиниятуллин также считает, что необходимо наказывать владельцев собак, если они выгуливают животных, например, на детских площадках и не убирают продукты жизнедеятельности питомцев.