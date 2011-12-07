19 августа в селе Красновидово состоится «Яблочный спас». Он пройдет со всеми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Для жителей села в музейном саду выступят сельские фольклорные коллективы Камско-Устьинского района, во дворе музея для сельских детей будут организованы мастер-классы и игры. Но у всех желающих будет возможность побывать на празднике виртуально — самые интересные события «Яблочного спаса» будут транслироваться в режиме онлайн на страницах Национального музея РТ в социальных сетях.

Напомним, организаторы «Яблочного спаса в Красновидово» — Национальный музей РТ совместно с администрацией Камско-Устьинского района, Красновидовского сельского поселения при поддержке Министерства культуры РТ.