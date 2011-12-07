29 татарстанцев погибли в ДТП за 2020 год, совершенных по вине нетрезвых водителей

За 2020 год в ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, погибли 29 татарстанцев. Об этом рассказала замначальника УГИБДД МВД по РТ Александра Разумнова.

Сообщается, что только за прошедшие выходные в республике по вине водителей в состоянии опьянения произошло два ДТП, в которых пострадали четверо человек. А за семь месяцев текущего года на территории Татарстана по алогичной причине совершено 195 ДТП, в результате которых 29 человек погибли и 285 были травмированы.

За этот же период сотрудники Госавтоинспекции МВД по РТ пресекли 7 783 нарушения, связанных с управлением авто в нетрезвом виде и невыполнением водителями требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По итогам к уголовной ответственности за рецидив привлечены 682 водителя.