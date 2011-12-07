Акция поддержки бездомных животных «Лучший друг» состоялась в Казани

Акция прошла в рамках программы «Календарь добрых дел» и была приурочена к Международному дню бездомных животных.

Выставка в парке будет открыта до 25 августа. Если вы ищите себе четвероногого друга, то вы можете выбрать его по фото и потом лично познакомиться с ним в приюте и забрать домой.

Также организаторы акции помогли привести в порядок вольеры в казанском приюте «Кот и Пес». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, международный день бездомных животных был учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. В России эта дата отмечается с 2000 года.