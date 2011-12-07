Миллионер с пеленок: как собрать инвестиционный портфель ребенка

Вижу цель — собираю портфель

Собирая инвестиционный портфель ребенка, в первую очередь необходимо определить цель ваших будущих вложений. В зависимости от нее можно уже решать, как, сколько, а самое главное, куда инвестировать. Так, например, если родитель хочет накопить на обучение, то начать вкладывать он должен как минимум за 2-3 года до его примерного старта, а лучше — за 7-10 лет, убежден инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Сформировать основу портфеля за десять лет до поступления помогут акции, причем как российские, так и иностранные. Их отличие в том, что отечественные ценные бумаги одни из наиболее дешевых и приносят больше всего дивидендов. А иностранные позволяют разнообразить портфель валютой, пояснил инвестиционный стратег.

Также не стоит забывать, что чем ближе цель, тем консервативнее становиться портфель. Одним из наиболее консервативных инструментов эксперт называет облигации. Так, доходность по ним обычно на 2-3% выше, чем у депозитов (вкладов в банке, которые могут состоять как из денег, так и из ценных бумаг и металлов).

«Ребенок потеряет — не страшно»

Выбор инструментов инвестирования для счетов зависит также от возраста чада, рассказала аналитик «ФИНАМ» Юлия Афанасьева.

«Если ребенок только родился, и вы хотите, чтобы у него был капитал на абстрактные цели, вы можете выбирать суперагрессивные инструменты: акции стартапов или венчуров, криптовалюту. Потеряет — не страшно. А заработать можно тысячи процентов», — отметила эксперт.

Но в случае, если ваш ребенок готовится к взрослой жизни, то активная игра на биржах больше не для вас. «Если ребенку в вуз через три года, и вы уже накопили львиную долю на его обучение, то рисковать уже нельзя — выбираем только надежные облигации», — советует Афанасьева.

Про важность оценки риска напоминает и эксперт «Открытие Брокер» Амир Исмагилов. По его словам, меньше всего возможности «прогореть» у вкладчиков, хранящих деньги в банке. Но и особо заработать на них не получится, а вот ценные металлы могут стать прибыльными благодаря росту своей стоимости. Например, из-за инфляции в мире или временного дефицита.

Акции в отличие от металлов принесут долгосрочный доход как от роста их стоимости, так и от дивидендных выплат инвестору. Именно поэтому они могут стать идеальной основой портфеля.

«Через 15-20 лет можно рассчитывать на умеренный риск при достаточной доходности», — объясняет эксперт.

Превратить 5 тысяч рублей почти в 80 миллионов

Если родители решили копить на образование своего чада, то нужно придерживаться простого правила — инвестировать регулярно, пусть даже и небольшими суммами. Чем больше времени вы планируете вкладывать, тем ниже будет риск, что стоимость активов снизится.

«Если я скажу вам „сто тысяч“, а у вас только десять, то что вы будете делать — долго копить „под подушку“, лишая деньги возможности работать, или пойдете за кредитом? Это так не работает, инвестиции можно начинать с любой суммы» — отмечает аналитик «ФИНАМ» Юлия Афанасьева.

Многие брокеры ограничивают стартовую сумму в среднем в 30 тыс. рублей, опасаясь, что комиссии от меньших сумм будут «сжирать» большую часть прибыли. О том, что у инвестирования нет начальной планки, говорит и эксперт Амир Исмагилов. Так, например, если родители хотят подарить ребенку на 20-летие существенный капитал, то они, начав с нуля, могут ежемесячно инвестировать по 5 тыс. рублей. При среднегодовой доходности в 15%, через 20 лет эта сумма превратится в 76 млн рублей.

Как избежать инфляции и не остаться ни с чем?

Вероятность «прогореть» зависит от выбора инструментов инвестирования. Например, если купить 2-3 облигации или акции, то риск будет велик, а при покупке 40 ценных бумаг он будет в разы меньше, считает Афанасьева.

Лучшая защита от инфляции — разнообразие инвестиционного портфеля, отмечают и Афанасьева, и Исмагилов.

Для уменьшения риска нужно инвестировать в разных валютах, например, рубль и доллар, уменьшая риски валютных скачков, в ценные бумаги разных стран, сокращая геополитические риски, в ценные бумаги компаний различных отраслей, чтобы не попасть в плохой период конкретной одной отрасли, делится Исмагилов.

Можно также воспользоваться услугами профессионалов, также предлагает стратег «БКС Мир инвестиций» Бахтин. Так, по его мнению, одним из оптимальных инструментов является Паевой инвестиционный фонд — ПИФ. Паевые рынки четко регулируются и при долгосрочном владении паями (налоговые вычеты на сумму до 3 млн ежегодно при сроке инвестирования более 3 лет) инвестор получает дополнительные выгоды от налоговых выплат.

Для накопления на образование нередко используется накопительное страхование жизни (НСЖ), отмечает Александр Бахтин. В данном случае сверхдоходов не будет, однако действует страховая защита. Кроме того, инструмент приучает к финансовой дисциплине за счет регулярных взносов.

Родители используют богатства детей для своих кредитов

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Юлия Афанасьева и эксперт «Открытие Брокер» Амир Исмагилов рассказали, что с каждым годом спрос на детские портфели растет. Родители создают их не только для накопления средств для будущего сына или дочери, но и чтобы познакомить ребенка с азами финансовой грамотности.

Но также и много людей, которые, имея кредиты и иные обязательства, как коршуны, берегут «копилку» ребенка. Складывают «детские деньги» под подушку, тем самым убивая надежду на то, что их чадо вырастет финансово грамотным человеком.

Детский счет — дело важное, ведь это забота о будущем, но приступать к его создания необходимо после того, как у родителей будет собственный финансовый план и намечены пути его реализации, отмечает Юлия Афанасьева.



