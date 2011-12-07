В Казани автобус №62 будет курсировать по ЖК «Салават Купере»

В Казани с 25 августа маршрут автобуса № 62 будет курсировать по улицам ЖК «Салават Купере», сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что длина маршрута увеличится на 2,5 км. Ежедневно на рейс будут выходить 14 машин, а среднее время ожидания составит не более 15 минут.

Сейчас в микрорайоне завершают монтаж остановках «ул. Тансык», «ул. Виктора Сажинова», «ул. Наиля Юсупова», «ул. Альфии Авзаловой», «ул. Хибинская», «проспект Ильгама Шакирова», «ул. Мустая Карима» и «проспект Заречье».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани на маршруты выйдут 40 новых газомоторных автобусов с кондиционерами.