В Татарстане самозанятых приглашают принять участие в мастер-классе по основам фотосъемки

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Самозанятых Татарстана приглашают принять участие в мастер-классе по основам фотосъемки. Мероприятие состоится завтра, 19 августа.
На мастер-классе участники узнают, как снимать бизнес-портреты, как выгодно показывать продукт на фото (тенденции и ошибки), как снимать интересные и разнообразные сторис и т.д.
Событие пройдет в Доме Предпринимателя (ул.Петербургская, 28). Также будет доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатное. Для участия необходимо быть зарегистрированным в качестве самозанятого и подать заявку по ссылке.