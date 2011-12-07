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7 тонн нелегального алкоголя нашли в гараже у татарстанца

Мужчина сбывал нелегальную продукцию в магазины мелкими партиями.

В гараже у татарстанца полицейские нашли 7 тонн нелегального алкоголя.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 32-летний житель Тукаевского района республики решил открыть свой «бизнес», купив для дальнейшего сбыта немаркированный алкоголь на 5 млн рублей. Хранил водку мужчина в гараже, откуда реализовывал ее мелкими партиями в магазины.

Всего у него изъяли 7 тонн алкоголя, который направили на экспертизу. В отношении татарстанца возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. 

КВ
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