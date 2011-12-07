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Леонов: Казань ведет переговоры о проведении международных турниров по BMX и скейтбордингу

Площадь территории парка «Урам» позволяет принять соревнования.

Казань может принять международные турниры по BMX и скейтбордингу, заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Инфраструктура парка „Урам“ должна работать. Поэтому мы ведем переговоры о проведении чемпионата мира по скейтбордингу и чемпионата Европы по BMX. 100% договоренностей по понятным причинам пока нет, но переговоры ведутся», — сказал Леонов.

Напомним, парк «Урам», расположенный под мостом Миллениум включает в себя восемь зон: скейт-парк, памп-треки, площадки для воркаута и паркура, стритбольный парк, эйр-парк и трекинг-зоны. 

КВ
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