Почти 392 тысячи татарстанцев привились от гриппа

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В Татарстане за 16 сентября было зафиксировано 23 новых случая инфицирования коронавирусом. В тот же день выздоровело 35 человек. В общей сложности в республике заболели 6923 человека, выздоровели - 5712.

На 100 тысяч населения в Татарстане приходится 185,6 случая заболевания COVID-19. Под наблюдением остаются 706 человек, имевших контакты с заболевшими. В республике за 16 сентября было сделано 5582 теста на коронавирус.

В аэропорт Казани 16 сентября прибыли 42 воздушных судна, осмотрено 5229 пассажиров. Ни у одного из них не выявлено симптомов инфекционного заболевания. При этом 9 рейсов прибыли из-за рубежа, прилетевшие 1780 пассажиров прошли анкетирование и санитарный контроль. Также 1140 из них сдали материалы для теста на коронавирус в здании аэропорта.

Любовь Авдонина напомнила о необходимости сдачи тестов на коронавирус и выкладки их результатов на портале госуслуг лицам, прибывающим из-за границы. По ее словам, в Татарстане насчитывается 700 человек, не сдавших вовремя соответствующий тест.

- Мы ждем тесты в трехдневный срок и даже ожидаем еще день, - пояснила Любовь Авдонина. - С учетом того, что основная масса граждан проходит тест в аэропорту, наша работа несколько облегчилась.

Кстати

Сделать прививку от гриппа можно в Казани на выходе со станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Проспект Победы» и «Дубравная». Мобильные бригады работают до 3 октября ежедневно с 8.00 до 14.00, с 21 сентября - с 12.00 до 18.00, с 28 сентября - с 8.00 до 14.00. При себе надо иметь медицинскую маску, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.