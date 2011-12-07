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Гидрометцентр: температура на следующей неделе будет соответствовать октябрьским значениям

О похолоданиях в ближайшие дни говорил и казанский метеоролог, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Погода на следующей рабочей неделе останется такой же прохладной, дождей и осадков ожидается много. Об этом пишут РИА Новости.

В предстоящие субботу и воскресенье еще можно ждать солнце, хоть и температура будет держаться ниже нормы на 3-4 градуса.

Но уже с первого рабочего дня – понедельника – воздушные массы принесут холод из Арктики и максимальная температура будет составлять 5-10 градусов по Цельсию, что соответствует октябрьским значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Будет много дождей и осадков.

О похолоданиях в ближайшие дни говорил и метеоролог, доктор географических наук Юрий Переведенцев. В Казани, как и во всей европейской части России, среднесуточная температура на четыре градуса ниже нормы, так будет ближайшие 10 дней. К 24 сентября будет температурное понижение до 10 градусов.

КВ
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