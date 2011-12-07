Председатель ЦИК сам проверил соблюдение антиковидных правил на избирательных участках РТ

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как соблюдаются «ковидные» ограничения на избирательных участках в Татарстане.

«Вчера проехал все участки. В плане мер против COVID-19 — у нас все в полном порядке. Голосование идет четко и безопасно. Члены комиссии снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты», — сказал Кондратьев.

Кондратьев добавил, что на трех участках он лично принял участие в подготовке избиркома к выезду на дом. По его словам, был очень приятно удивлен, насколько тщательно к этому подходят сотрудники: у них собраны полные комплекты, они надевают специальные халаты, маски, перчатки, выезжают со специальным экраном и индивидуальным комплектом для избирателя.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Андрей Кондратьев рассказал о «выездном контроле» за сообщениями о нарушениях на выборах.