Так куда же течет река Волга?

Существовавшие водомерные посты на Волге и Казанке показывали уклон поверхности Казанки в сторону Волги, а Волги - в сторону Камского Устья. Так было до создания в 1957 году Куйбышевского водохранилища. Тогда уровень воды на Волге и Казанке поднялся на 8 - 10 метров, и водомерные посты начали отмечать в отдельные периоды года обратный уклон водной поверхности на 10 - 20 сантиметров от Волги в сторону Казанки. То есть Волга потекла в Казанку! Это явление объясняли ветровыми сгонами и нагонами воды. В настоящее время на протяжении последних 10 лет существуют два водомерных поста Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: на правом берегу Волги у Верхнего Услона и у моста «Миллениум» на правом берегу залива реки Казанки. По данным наблюдений этих водомерных постов, уклон водной поверхности направлен постоянно в течение всего года в сторону залива Казанки. Уровни воды на Волге выше, чем в заливе на 35 - 40 сантиметров. Это означает, что сток воды, поступающий с верховьев Казанки, в Волгу не попадает. Для справки: водный поток в период межени - низкого уровня воды - составляет 500 тысяч кубических метров воды, а в период половодья достигает 20 - 30 миллионов кубометров. При уклоне водной поверхности от Волги в Казанку можно считать, что часть волжской воды течет в Казанку.А куда же течет вода из Казанки? Вопрос остается открытым, и пока на него нет однозначного ответа. Одна из версий следующая: город Казань расположен в карстовом районе. Карстовые провалы наблюдались в центре города: у площади Тукая, в 70-е годы XX века такие провалы были на улице Дзержинского, с обеих сторон «Черного озера». В карстовых районах реки могут отдавать часть своей воды на питание грунтовых вод или сами получать дополнительное грунтовое питание. Таких примеров немало даже по рекам Татарстана, например, река Ик в районе Уруссу Ютазинского района Татарстана, река Степной Зай на участке от населенного пункта Тихоновка до Акташа и другие. Гидрогеологи считают, что при высоких уровнях воды в Куйбышевском водохранилище Волга подпитывает своими водами озеро Изумрудное в поселке Юдино. При строительстве тоннеля метро в Казани был обнаружен достаточно мощный поток грунтовых вод с Ометьевской горы в сторону озера Кабан, который даже затормозил проходку тоннеля. Так что, вполне возможно, из залива реки Казанки вода уходит в подземные воды. А куда текут эти подземные реки, пока неизвестно. Это тема будущих исследований ученых-гидрологов, гидрогеологов, гидрохимиков.