В Казани осудили мужчину, ударившего охранника магазина бутылкой

35-летний уроженец Алтайского края предстал перед судом в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. В июле этого года мужчина пытался украсть продукты из супермаркета. Его действия попытался пресечь охранник магазина, но получил удар стеклянной бутылкой по голове. Нападавшему скрыться все же не удалось. Ближайшие 1,5 года он проведет в колонии общего режима.