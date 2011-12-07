Дома одиноких пожилых и инвалидов оснащаются пожарными извещателями

В Высокогорском районе продолжается акция по оснащению домов одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов автоматической пожарной сигнализацией, которая в экстренной ситуации может спасти им жизнь.

Установку современного оборудования проводят сотрудники 113 Пожарно-спасательного гарнизона и специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Эмет». Пожилым людям не просто устанавливают пожарные извещатели, но подробно объясняют принцип работы сигнального устройства, как надо действовать в случае пожара в доме, вручают памятки с правилами пожарной безопасности. А также предупреждают об опасности попасть на удочку мошенников, которые предлагают купить и установить извещатели за немалые деньги.

Сотрудники МЧС устанавливают датчики бесплатно. К тому же приходят они в установленной форме и обязаны предъявить служебное удостоверение. Об это сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.