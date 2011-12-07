В Казани машинист поезда метро спас жизнь пенсионерки

Сегодня, в 14.03, в Казанском метрополитене случилось ЧП: пожилая женщина, 1949 г. р., попыталась свести счеты с жизнью, бросившись с перрона на рельсы перед поездом, подходящим к посадочной платформе, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Происшествие случилось на станции метро «Проспект Победы», состав следовал со стороны станции «Аметьево». По словам очевидцев, престарелая женщина бросилась под поезд намеренно. Она дождалась того момента, когда состав въехал на станцию и сделала роковые шаги с платформы на рельсы подземки.

Трагедии удалось избежать благодаря мгновенной реакции и четким действиям машиниста Зарипова Р. А. Он в доли секунды сумел остановить тяжелый состав, благодаря чему женщина осталась в живых.

Пожилой женщине помогли подняться с путей обратно на платформу через специальный торцевой мостик № 3.

Женщина, находившаяся, вероятно, в этот день в тяжелом душевном смятении, не пострадала и повреждений не получила, уточняет пресс-служба транспортного предприятия.