На 15.00 часов явка на местных референдумах в Татарстане составила почти 53 процента

По мнению Председателя Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзама Губайдуллина, данные по явке демонстрируют традиционную высокую активность жителей районов Татарстана в первые часы голосования: «До 12.00 часов 36,9 процента избирателей, голосующих на референдумах, посетили участки. На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в республике на 12.00 часов общая явка составляла 38,47 процента. Сегодня общая явка на референдумах в Татарстане на 15.00 часов, по данным ЦИК республики, составляет 52,98 процента. Такая динамика позволяет прогнозировать дальнейший постепенный рост явки».Напомним также, за ходом референдума по вопросам самообложения в 844 населенных пунктах Татарстана следят свыше 1600 наблюдателей – членов «Корпуса “За чистые выборы”».