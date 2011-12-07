МЧС РТ: Из-за аномального похолодания на территории РТ объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, сообщает МЧС России по РТ.

По данным синоптиков, среднесуточные температуры ниже нормы на 9 градусов.

Такая погода продержится в Татарстане до четверга. Столбики термометров опустятся до -18…-24 градусов.

В МЧС рекомендуют одеваться в соответствии с погодой, не употреблять спиртные напитки перед прогулкой, внимательно следить за пожилыми людьми и детьми.