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МЧС РТ: Из-за аномального похолодания на территории РТ объявлено штормовое предупреждение

До 19 ноября минимальные температуры воздуха будут держаться в пределах -18…-24 градусов.

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, сообщает МЧС России по РТ.

По данным синоптиков, среднесуточные температуры ниже нормы на 9 градусов.

Такая погода продержится в Татарстане до четверга. Столбики термометров опустятся до -18…-24 градусов.

В МЧС рекомендуют одеваться в соответствии с погодой, не употреблять спиртные напитки перед прогулкой, внимательно следить за пожилыми людьми и детьми. 

КВ
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