На заправках Татарстана проверят качество бензина и дизельного топлива

На заправках Татарстана в рамках месячника началась проверка качества бензина и дизельного топлива. В некоторых полученных пробах уже выявили не соответствия нормативам, рассказал замначальника республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов Шамиль Гумеров.

Начались проверки в республике еще 26 октября. За это время эксперты отобрали 392 пробы на 218 автозаправочных станциях, 142 из них – дизельное топливо, а 250 – это бензин.

На данный момент в лаборатории проверили почти 70% полученных проб, 14 не соответствуют нормативам. Из них 11 проб – это дизельное топливо, а три – автомобильный бензин. Выявленную информацию о несоответствии качества бензина отправляют хозяевам АЗС, в Правительство РТ, а также в профильные министерства, заключил Гумеров.