Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Прокуратура РТ запустила «горячую линию» по вопросам медпомощи

Специалисты ведомства принимают звонки с 17 ноября.

Прокуратура РТ запустила «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 17 ноября специалисты ведомства принимают звонки по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан, по будням с 9.00 до 18.00), 8 (843) 291-18-22 (контактное лицо Стебо Артем Анатольевич, также по будням с 9.00 до 18.00), 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор, по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни).

КВ
Лента новостей