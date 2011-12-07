Прокуратура РТ запустила «горячую линию» по вопросам медпомощи

Прокуратура РТ запустила «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 17 ноября специалисты ведомства принимают звонки по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан, по будням с 9.00 до 18.00), 8 (843) 291-18-22 (контактное лицо Стебо Артем Анатольевич, также по будням с 9.00 до 18.00), 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор, по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни).