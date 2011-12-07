«Открытая Казань» признана одной из лучших в России

Система «Открытая Казань» начала работу с 2011 года. Она принимает и обрабатывает обращения горожан, позволяет казанцам подавать показания индивидуальных приборов учета, получать оперативную информацию об отключении жилищно-коммунальных услуг. В системе создано единое хранилище техпаспортов многоквартирных домов, разработаны регламент проведения планового осмотра технического состояния жилых домов и единая методика оценки состояния домов. «Открытая Казань» позволяет горожанам оперативно решать проблемы не только в жилищно-коммунальной сфере, но и с общественным транспортом, состоянием жилого фонда, благоустройством.Казань - первый город-миллионник, где внедрили электронную площадку для оперативного реагирования на обращения жителей. Система помогает обслуживать более 4,8 тысячи жилых домов города. После нашего города подобная система была внедрена в Нижнекамске, Елабуге, Альметьевске, Иннополисе, Камских Полянах, Заинске, Нижнем Новгороде, а также в Республике Коми и Чеченской Республике.За годы существования система «Открытая Казань» доказала свою эффективность - рост выполнения количества заявок достиг 99%. В то же время срок реагирования на обращения уменьшился в 3,5 раза. Так, если в 2011 году срок реагирования на заявку с момента обращения до момента ее фактического исполнения составлял примерно 60 часов, то сейчас он занимает не больше суток. На аварийные заявки ответ приходит в течение получаса. При этом число обращений по вопросам ЖКХ в интернет-приемную мэрии города сократилось на одну треть, а количество просроченных заявок уменьшилось в 4 раза.КстатиНациональная премия IT-проектов «Цифровые вершины» вручается с 2016 года за лучшие отечественные IT-решения для бизнеса и государственного управления.