В Казани в очередной раз загорелся автобус, это уже третий подобный случай

В социальных сетях появились фото очередного возгорания пассажирского автобуса. На этот раз он загорелся по ходу движения на Мамадышском тракте.

По информации Inkazan, автобус «МАЗ-103» был 2012 года выпуска. Причина инцидента выясняется, а прокуратура Казани занялась проверкой соблюдения требований законодательства об организации внутригородских пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что это уже тритий подобный случай. Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, как на Тукаевской в центре столицы республики загорелся автобус, пассажиры в момент возгорания были внутри.