Министр культуры РФ выразил соболезнование по поводу смерти Ильгама Шакирова

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнование по поводу кончины татарского исполнителя Ильгама Шакирова.«Из жизни ушел выдающийся певец, человек редкого музыкального дарования, вписавший немало ярких страниц в историю татарской национальной культуры», – отмечается в телеграмме от имени министра.Владимир Мединский отметил, что Ильгама Шакирова особо ценили за красоту голоса, эмоциональность, искренность и преданность избранному пути, а его уход из жизни – большая потеря для общественности республики и всей страны.Татарский певец Ильгам Шакиров скончался 16 января после продолжительной болезни. До своего 84-го дня рождения он не дожил месяц.Исполнитель был похоронен на главной аллее Новотатарского кладбища, рядом с Миркасымом Усмановым, Шамилем Закировым и Туфаном Миннуллиным.