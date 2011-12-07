Минэкономики РТ: На реализацию 11 национальных проектов в РТ было освоено 30,7 млрд рублей

В Минэкономики РТ подвели итоги за 2020 год. Всего в прошедшем году Татарстан принимал участие в реализации 50 федеральных проектов.

На реализацию 11 национальных проектов в республике было предусмотрено 31,4 млрд рублей, было освоено 30,7 млрд рублей.

Так, в их рамках Арском районе РТ появился жилой корпус психоневрологического интерната на 97 мест, в Казани — легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма», в Набережных Челнах — ледовый дворец и крытый плавательный бассейн, в Нижнекамске — 4 футбольных поля, тренировочный футбольный манеж, а в пгт. Васильво — универсальный спортзал. Также в республике оснастили специальным оборудованием девять площадок для сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, в Татарстане за 2020 год было приобретено 94 квартиры для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, начата ликвидация двух несанкционированных свалок, проведен капремонт четырех социально-значимых объектов. К тому же, в регионе построили четыре школы, восемь сельских домов культуры, 12 дошкольных образовательных организаций, 12 очистных сооружений и ливневых канализаций, а также благоустроен 51 объект городской среды.