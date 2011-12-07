За прошлый год в РТ выявлено 13 ранее неизвестных памятников археологии

В работе коллегии в формате онлайн принял участие временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Николай Никифоров.

Нерадивые собственники могут потерять не только деньги

В своем докладе председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в минувшем году в Татарстане продолжалась масштабная системная работа по паспортизации и учету объектов культурного наследия. Проведен анализ почти 11 тыс. объектов недвижимого имущества на предмет принадлежности к объектам культурного наследия (ОКН). Список выявленных ОКН пополнился 15 объектами, из них 13 — ранее неизвестные памятники археологии.

Работа над каждым памятником — это большой труд не только сотрудников Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия, но и проектных, реставрационных организаций. Большой вклад в дело выявления памятников культурного наследия вносят краеведы, историки и просто неравнодушные граждане. За что в их адрес была высказана огромная благодарность.

К сожалению, многие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году комитетом было выявлено 86 нарушений законодательства относительно охраняемых объектов. Было составлено 48 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов около 1 млн рублей. Кроме штрафов для нерадивых собственников объектов культурного наследия предусмотрены и другие меры наказания, вплоть до полного изъятия объекта и выставления его на торги. Такие полномочия у комитета имеются.

Вся информация об охранных зонах — в открытом доступе

В 2020 году были приняты стратегически важные документы, регламентирующие строительную деятельность в историческом центре Казани. По словам Ивана Гущина, новые требования к градостроительным регламентам, установленные Министерством культуры РФ и Кабинетом министров РТ, благоприятно повлияют на инвестиционный климат в историческом центре. Требования содержат подробную информацию о всех возможностях и запретах строительства по каждой зоне. Это охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. Всего разработано более 100 таких зон.

— Для максимальной доступности принятых решений мы внесли информацию о зонах охраны объектов исторического и культурного наследия на геопортал Республики Татарстан. Эта информация может быть полезна для инвесторов, — отметил Иван Гущин.

Исторические поселения: строительство только в рамках закона

Другая актуальная на сегодня задача — охранные мероприятия в исторических поселениях Татарстана. В республике 13 исторических поселений. Вся строительная деятельность на этих территориях четко

регламентирована Градостроительным кодексом РФ. Но не везде эти правила соблюдаются.

— У нас есть вопросы к Бугульме, Болгару, Билярску, Мензелинску и Менделеевску. Прошу коллег, представляющих все исторические поселения, сформировать пакет задач, которые вы планируете реализовать в этом году. Мы передадим их в Аппарат Президента РТ. Документы необходимо представить до конца января, чтобы уже в феврале приступить к решению неотработанных вопросов, — подчеркнула заместитель премьер-министра Республики Татарстана Лейла Фазлеева, принявшая участие в заседании коллегии.

Закон упростит бизнесу работу на объектах культурного наследия

Депутат Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов обратил внимание на серьезную проблему: реставрационных организаций, специалистов по реставрации очень мало. Необходимо думать о создании системы подготовки таких специалистов в Татарстане.

Он отметил, что без привлечения бизнеса сохранить наследие невозможно. Поэтому на рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект, который упрощает малому и среднему бизнесу получение работы на объектах культурного наследия, а также дает возможность без лишних административных барьеров инвестировать средства в реставрацию этих объектов.

Также Ильдар Гильмутдинов сообщил, что депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой объявить 2022 год Годом народного творчества и сохранения культурного материального наследия. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.

Кстати

На сегодняшний день на территории Республики Татарстан насчитывается 1663 объекта культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Из них:

- 447 федерального значения, в том числе 281 объект археологического наследия;

- 876 регионального значения;

- 340 местного (муниципального) значения.