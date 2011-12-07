За прошлый год в РТ выявлено 13 ранее неизвестных памятников археологии

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В работе коллегии в формате онлайн принял участие временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Николай Никифоров.
В своем докладе председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в минувшем году в Татарстане продолжалась масштабная системная работа по паспортизации и учету объектов культурного наследия. Проведен анализ почти 11 тыс. объектов недвижимого имущества на предмет принадлежности к объектам культурного наследия (ОКН). Список выявленных ОКН пополнился 15 объектами, из них 13 — ранее неизвестные памятники археологии.
Работа над каждым памятником — это большой труд не только сотрудников Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия, но и проектных, реставрационных организаций. Большой вклад в дело выявления памятников культурного наследия вносят краеведы, историки и просто неравнодушные граждане. За что в их адрес была высказана огромная благодарность.
К сожалению, многие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году комитетом было выявлено 86 нарушений законодательства относительно охраняемых объектов. Было составлено 48 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов около 1 млн рублей. Кроме штрафов для нерадивых собственников объектов культурного наследия предусмотрены и другие меры наказания, вплоть до полного изъятия объекта и выставления его на торги. Такие полномочия у комитета имеются.
В 2020 году были приняты стратегически важные документы, регламентирующие строительную деятельность в историческом центре Казани. По словам Ивана Гущина, новые требования к градостроительным регламентам, установленные Министерством культуры РФ и Кабинетом министров РТ, благоприятно повлияют на инвестиционный климат в историческом центре. Требования содержат подробную информацию о всех возможностях и запретах строительства по каждой зоне. Это охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. Всего разработано более 100 таких зон.
— Для максимальной доступности принятых решений мы внесли информацию о зонах охраны объектов исторического и культурного наследия на геопортал Республики Татарстан. Эта информация может быть полезна для инвесторов, — отметил Иван Гущин.
Другая актуальная на сегодня задача — охранные мероприятия в исторических поселениях Татарстана. В республике 13 исторических поселений. Вся строительная деятельность на этих территориях четко
регламентирована Градостроительным кодексом РФ. Но не везде эти правила соблюдаются.
— У нас есть вопросы к Бугульме, Болгару, Билярску, Мензелинску и Менделеевску. Прошу коллег, представляющих все исторические поселения, сформировать пакет задач, которые вы планируете реализовать в этом году. Мы передадим их в Аппарат Президента РТ. Документы необходимо представить до конца января, чтобы уже в феврале приступить к решению неотработанных вопросов, — подчеркнула заместитель премьер-министра Республики Татарстана Лейла Фазлеева, принявшая участие в заседании коллегии.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов обратил внимание на серьезную проблему: реставрационных организаций, специалистов по реставрации очень мало. Необходимо думать о создании системы подготовки таких специалистов в Татарстане.
Он отметил, что без привлечения бизнеса сохранить наследие невозможно. Поэтому на рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект, который упрощает малому и среднему бизнесу получение работы на объектах культурного наследия, а также дает возможность без лишних административных барьеров инвестировать средства в реставрацию этих объектов.
Также Ильдар Гильмутдинов сообщил, что депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой объявить 2022 год Годом народного творчества и сохранения культурного материального наследия. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.
На сегодняшний день на территории Республики Татарстан насчитывается 1663 объекта культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Из них:
- 447 федерального значения, в том числе 281 объект археологического наследия;
- 876 регионального значения;
- 340 местного (муниципального) значения.