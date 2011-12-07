Первые детские лагеря по программе Президента РТ отремонтируют к лету 2019 года

В Татарстане к лету капитально отремонтируют 15 детских оздоровительных лагерей в рамках новой государственной программы, объем финансирования на эти объекты составит 200 млн рублей. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.«В рамках программы 2019 года планируется капитальный ремонт и строительство 15 объектов с лимитом финансирования 200 млн рублей. Данные объекты планируется завершить к началу сезона — до 25 мая 2019 года», — сказал Файзуллин. По словам министра, еще около десятка лагерей будут отремонтированы до конца 2019 года. Расчеты по этим объектам производятся на основе вновь разрабатываемых типовых проектов, а также смет, представленных Министерством по делам молодежи РТ.Как уточнил министр, в целом в рамках президентской программы планируется капитально отремонтировать 95 детских оздоровительных лагерей в 45 муниципальных образованиях республики. Если в текущем году в целом планируется привести в порядок свыше 20 объектов, в 2020 году их число вырастет до 50. В 2021 году в Татарстане планируется отремонтировать еще 33 детских лагеря. «Финансирование программы осуществляется из бюджета Республики Татарстан, окончательный лимит программы в настоящее время не определен», — уточнил Ирек Файзуллин.Государственная программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей реализуется в республике по личной инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. Выступая в декабре 2018 года на XIII съезде Совета муниципальных образований республики, Президент РТ отметил, что на капремонт лагерей планируется выделить из бюджета республики около 7 млрд рублей.