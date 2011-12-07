Приговоренный к бессмертию

Впервые вечер памяти прошел в формате видеоконференции. На связи с Казанью был Санкт-Петербург. Там в филиале №1 Центральной библиотечной системы Калининского района собрались учащиеся школы №146, лауреаты первых Джалиловских чтений, состоявшихся в декабре 2018 года, представители татарской диаспоры Санкт-Петербурга. Не случайно видеоконференция связала Казань и город на Неве - Джалиль воевал на Ленинградском фронте. Участникам встречи были представлены уникальные издания произведений Мусы Джалиля, другие библиотечные раритеты. - В фондах нашей библиотеки хранятся настоящие сокровища. Например, поэтический сборник «К Победе!», изданный в Казани в 1944 году. Там опубликованы в переводе на русский язык два стихотворения Мусы Джалиля: «Письмо из окопа» и «Песня о джигите». Эта книга у нас всего в одном экземпляре. В 1944 году вышел еще один сборник - «В окопе» - с военными стихами Джалиля. Но в наших фондах его, к сожалению, нет. Не менее редкое издание - книга «Мои песни», изданная в 1976 году. В ней всего одно стихотворение Мусы Джалиля - «Мои песни (1943 год). Всего одно стихотворение, но данное в переводе на языки многих народов Советского Союза, - рассказала заведующая Центральной детской библиотекой Казани Ольга Лебедева. Заведующая отделом организационно-массовой работы Центральной библиотечной системы Казани Галина Дюльдева познакомила с интереснейшей экспозицией, где представлены материалы о том, как творчество Джалиля нашло отражение в театре, музыке, изобразительном искусстве. Это программки спектаклей, либретто к опере «Алтынчеч», написанное Джалилем, пластинки, компакт-диски с записями стихов поэта-героя, музыкальных произведений, созданных по его стихам и поэмам… Особый интерес вызвала история создания композитором Назибом Жигановым оперы «Джалиль». Ее премьера состоялась в мае 1957 года, когда еще и речи не было о реабилитации поэта, который был казнен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине и считался предателем Родины. Жиганова отговаривали от работы над этой оперой, но он решился на такой мужественный поступок. Премьера прошла блестяще. Позже опера «Джалиль» была поставлена в Большом театре в Москве и Пражском оперном театре. Также во время телемоста между библиотеками Казани и Санкт-Петербурга был организован просмотр документального фильма «Муса Джалиль: приговоренный к бессмертию» режиссера Нины Прахарж. А еще все услышали музыкальную программу на стихи поэта-героя, которую представил замечательный певец, народный артист ТАССР, заслуженный артист России Эмиль Залялетдинов.