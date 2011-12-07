В национальном чемпионате WorldSkills 2019 в Казани примут участие более 1,6 тыс. человек

Финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 пройдет в Казани с 20 по 24 мая 2019 года. В мероприятии примут участие более 1,6 тыс. молодых профессионалов из восьми федеральных округов, которые будут соревноваться в 87 основных и 49 юниорских компетенциях. Главной соревновательной площадкой чемпионата станет международный выставочный центр «Казань Экспо».Кроме того, на WorldSkills Russia приедут более 1,5 тыс. экспертов. Главными экспертами финала соревнований станут представители Москвы, Татарстана, Московской, Челябинской, Новосибирской и Свердловской областей. В основном это специалисты системы образования и бизнес-индустрии.