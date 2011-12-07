Стартовал прием заявок на форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»

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Начался прием заявок на 10-й Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.
Авторы самых лучших проектов получат гранты в размере до 300 тысяч рублей.
Форум позволит участникам показать себя и свой проект на всю республику и получить содействие от Правительства РТ и потенциальных инвесторов.
Заявки принимаются по 10 направлениям: «Территория спорта», «Территория инноваций», «Территория малой родины», «Территория безопасности», «Территория предпринимательства», «Территория добра», «Территория культуры и искусства», «Территория архитектуры», «Территория элементов ситуационных центров», «Территория гражданского общества».