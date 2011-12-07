Светлана Никифорова поддержала Игоря Сивова в скандале с брендовыми вещами

Светлана Никифорова поддержала бывшего руководителя исполкома РТ Игоря Сивова. Недавно в своем Instagram экс-чиновник рассказал о своем отношении к вещам более низкого качества.

«Легко быть мною, потому что у меня все легко. Не давайте никому определять кто ты, только тебе выбирать в какой роли играть свою жизнь», — пишет в своих Stories Никифорова.

Трактуя ее цитату, читатели пришли в негодование о ее поддержке в недавний пост Игоря Сивова, который раскритиковал людей, носящих дешевые вещи.

Сама же Никифорова в посте называет себя провокатором. Позицию она аргументирует тем, что готовность платить за свой выбор больше денег это «переход на новый уровень: качества любви к себе».

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, как бывший чиновник Казани Игорь Сивов ответил подписчикам, которых ранее назвал жертвами и неудачниками.