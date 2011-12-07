Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

До 8 мая ограничено движение на ул. Ильича

Ограничение связано с проведением ремонтных работ.
До 8 мая будет ограничено движение на ул. Ильича в Казани, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничение распространяется на участок у 19-го дома. Перекрыта будет полоса в направлении ул. Революционная. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на данной улице.
КВ
Лента новостей