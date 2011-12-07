До 8 мая ограничено движение на ул. Ильича

До 8 мая будет ограничено движение на ул. Ильича в Казани, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничение распространяется на участок у 19-го дома. Перекрыта будет полоса в направлении ул. Революционная. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на данной улице.